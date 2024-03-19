ألمانيا تعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو

أعلنت ألمانيا عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو، جاء ذلك وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

مساعدات عسكرية أمريكية إضافية لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار

وعلى صعيد آخر أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار.

وقال أوستن، خلال كلمته بمؤتمر صحفي، إن الحرب في أوكرانيا تسببت في خسائر فادحة لروسيا.

وتابع: عازمون على تقديم الموارد اللازمة لأوكرانيا بحربها ضد روسيا، لافتًا إلى أن بقاء أوكرانيا على قيد الحياة أصبح على المحك.

وأشار وزير الدفاع الأمريكي إلى أن: أمننا بخطر إذا لم ندعم أوكرانيا، وسنظل أقوياء وصامدين من أجل حرية أوكرانيا.