شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف منزلًا بمحيط مجمع الشفاء الطبى

سقط شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل بمحيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، بحسب ما أفادت به فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء.

وقصف جيش الاحتلال مناطق عدة بمدينة غزة، تحديدًا حي الرمال ومحيط مستشفى الشفاء غرب المدينة.

ارتفاع حصيلة الشهداء لـ31819 والإصابات لـ73934

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31819، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 73934 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 9 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 93 فلسطينيًا، وإصابة 142 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.