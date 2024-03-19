الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

فلسطين: محاولات تعيين مستوطن من بؤرة الارهاب مسؤولًا عن الاستيطان تهديدًا مباشرًا لحل الدولتين

وزارة الخارجية الفلسطينية
وزارة الخارجية الفلسطينية

عبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن غضبها الشديد في محاولات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش تعيين المستوطن هليل روت من بؤرة الإرهاب (يتسهار) جنوب نابلس في منصب نائب رئيس الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، وفقًا لفضائية الغد الإخبارية في نبأ عاجل.

وقالت إنها تنظر بخطورة بالغة لمحاولات “سموتريتش” تعيين المستوطن هليل روت من بؤرة الإرهاب (يتسهار) جنوب نابلس في منصب نائب رئيس الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال ومنحه صلاحيات واسعة في مصادرة الأراضي ومنع هدم بؤر استيطانية عشوائية بل وزيادة أعدادها والموافقة على بناء وحدات استيطانية جديدة كما جاء في الإعلام العبري، والذي كشف أيضًا أن سموتريتش منح الجمعيات الاستيطانية وعناصرها قروضًا ميسرة لأغراض بناء المساكن الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة ويقوم بتبييضها بطرق مختلفة دعمًا لسياسته القائمة على توسيع الاستيطان بهدوء ودون ضجة تثير ردود فعل عالمية.

وأكدت، أن حكومة بينيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة تمعن باستباحة الضفة الغربية المحتلة وتعمل على حسم مستقبل المناطق المستهدفة بالاستيطان كما هو الحال في مسافر يطا والاغوار والقدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، وتسابق الزمن في توسيع جرائم الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية كرد من إسرائيل الرسمية على الحراك الدولي الملحوظ والجهود المبذولة لحل الصراع وفقًا لمبدأ حل الدولتين.

وطالبت، المجتمع الدولي ومجلس الأمن تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في وقف الاستيطان وتنفيذ القرار ٢٣٣٤ وغيره من القرارات الأممية ذات الصلة، وفرض عقوبات دولية رادعة على الحكومة الإسرائيلية لإجبارها على وقف جميع مشاريعها الاستعمارية العنصرية في الضفة، وإلزامها بإرادة السلام الدولية.

الضفة الغربية نتنياهو سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي

مواد متعلقة

نتنياهو يحفر قبره السياسى بيده.. ومستقبل بايدن فى خطر مُحدق

35 عامًا على استرداد مصر لطابا بعد معركة تفاوضية ضد إسرائيل أمام "العدل الدولية"

عضو الكابينت الإسرائيلى: لا بديل عن عملية عسكرية فى رفح لتقويض قوة حماس

فصائل فلسطينية تعلن خوضها اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم بلاطة

فلسطين ترحب بقرار الاتحاد الأوروبى وتطالب بعقوبات رادعة على منظومة الاحتلال الاستعمارية

مجلس الأمن الروسى: الغرب فشل فى تقويض الوضع السياسى فى روسيا

فلسطين تدين تصريحات سموتريتش وبن غفير وتعتبرها دعوة صريحة لارتكاب المزيد من الجرائم

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل بدأت تدمير رفح دون أن تعلن تجنبًا لردود الفعل الدولية

الأكثر قراءة

الزمالك يصدم اتحاد الكرة بقرار مهم قبل الدور الثانى من دورى نايل

نتنياهو يحفر قبره السياسى بيده.. ومستقبل بايدن فى خطر مُحدق

كواليس إنقاذ مصر مفاوضات الدوحة من الانهيار بعد اقتحام إسرائيل مستشفى الشفاء

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 19-3-2024 فى بورصة الدواجن

موعد إجازة عيد الفطر 2024 في مصر والعطلات الرسمية لشهر أبريل

فترة صباحية ومسائية.. مواعيد عمل السجل المدني في رمضان 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

محمد قدري

محمد قدرى يكتب: أكرم حسنى "جه"

وائل لطفي

لغة القوة

أحمد أبوالمحاسن

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المتحدث العسكرى الإسرائيلى: ننتظر الوقت المناسب للتحرك فى مستشفى الشفاء

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

تقارير إسرائيلية: مفاوضات الهدنة تتجه للتعامل مع "السنوار" بشكل مباشر