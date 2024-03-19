فلسطين: محاولات تعيين مستوطن من بؤرة الارهاب مسؤولًا عن الاستيطان تهديدًا مباشرًا لحل الدولتين

عبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن غضبها الشديد في محاولات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش تعيين المستوطن هليل روت من بؤرة الإرهاب (يتسهار) جنوب نابلس في منصب نائب رئيس الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، وفقًا لفضائية الغد الإخبارية في نبأ عاجل.

وقالت إنها تنظر بخطورة بالغة لمحاولات “سموتريتش” تعيين المستوطن هليل روت من بؤرة الإرهاب (يتسهار) جنوب نابلس في منصب نائب رئيس الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال ومنحه صلاحيات واسعة في مصادرة الأراضي ومنع هدم بؤر استيطانية عشوائية بل وزيادة أعدادها والموافقة على بناء وحدات استيطانية جديدة كما جاء في الإعلام العبري، والذي كشف أيضًا أن سموتريتش منح الجمعيات الاستيطانية وعناصرها قروضًا ميسرة لأغراض بناء المساكن الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة ويقوم بتبييضها بطرق مختلفة دعمًا لسياسته القائمة على توسيع الاستيطان بهدوء ودون ضجة تثير ردود فعل عالمية.

وأكدت، أن حكومة بينيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة تمعن باستباحة الضفة الغربية المحتلة وتعمل على حسم مستقبل المناطق المستهدفة بالاستيطان كما هو الحال في مسافر يطا والاغوار والقدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، وتسابق الزمن في توسيع جرائم الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية كرد من إسرائيل الرسمية على الحراك الدولي الملحوظ والجهود المبذولة لحل الصراع وفقًا لمبدأ حل الدولتين.

وطالبت، المجتمع الدولي ومجلس الأمن تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في وقف الاستيطان وتنفيذ القرار ٢٣٣٤ وغيره من القرارات الأممية ذات الصلة، وفرض عقوبات دولية رادعة على الحكومة الإسرائيلية لإجبارها على وقف جميع مشاريعها الاستعمارية العنصرية في الضفة، وإلزامها بإرادة السلام الدولية.