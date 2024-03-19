الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مجلس الأمن الروسى: الغرب فشل فى تقويض الوضع السياسى فى روسيا

مجلس الأمن الروسي
مجلس الأمن الروسي

قال نيكولاي باتروشيف، سكرتير مجلس الأمن الروسي، إن الغرب فشل في تقويض الوضع السياسي في روسيا، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وعلى صعيد آخر، أكدت لجنة الانتخابات الروسية حصول الرئيس فلاديمير بوتين على 87.28% بعد فرز 100% من الأصوات في جميع أنحاء البلاد.

 الانتقادات من جانب الولايات المتحدة والغرب لنتائج الانتخابات الروسية لن تؤدى لزعزعة الثقة وقوة المجتمع الروسى

وقد أشار مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، حسين مشيك، إلى أن الرئاسة الروسية أكدت أن الانتقادات من جانب الولايات المتحدة والغرب التي تواجه نتائج الانتخابات الروسية التي فاز بها الرئيس، فلاديمير بوتين، لن تؤدي لزعزعة الثقة وقوة المجتمع الروسي.

وأوضح أن موسكو كانت تعلم حجم الانتقادات والاستنكارات الخاصة بنتائج التصويت في الانتخابات الروسية، مؤكدًا أن الرئيس بوتين لا يشغل باله بهذه البيانات، لافتًا إلى أن الخبراء يرون أن الحرب الروسية بين الولايات المتحدة ودول الغرب لم تكن عسكرية فقط، بل هي حرب استنزاف، مشيرًا إلى أن الرئيس بوتين دائمًا ما يشير إلى ضرورة توحيد المجتمع الروسي.

واختتم، خلال فقرة "العالم ينتخب"، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أرسل عددا من الرسائل خلال حفل الفوز بالانتخابات اليوم، بأن روسيا ماضية في تحقيق أهدافها بحربها على أوكرانيا.

الوضع السياسي في روسيا روسيا الأمن الروسي الرئيس الروسي بوتين أوكرانيا

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