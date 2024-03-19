بلينكن يؤكد تمسك الولايات المتحدة بالتزامها بالدفاع عن الفلبين

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، تمسك الولايات المتحدة بالتزاماتها "الحازمة" بالدفاع عن حليفتها الفلبين في مواجهة أي هجوم مسلح في بحر الصين الجنوبي.

وتابع بلينكن، في مؤتمر صحفي مع نظيره الفلبيني إنريكي مانالو، اليوم الثلاثاء، أن هذه الممرات المائية ضرورية للفلبين وأمنها واقتصادها، لكنها مهمة أيضًا لمصالح المنطقة والولايات المتحدة والعالم لهذا السبب نقف مع الفلبين ونتمسك بالتزاماتنا الدفاعية الحازمة، بما في ذلك بموجب معاهدة الدفاع المشترك.