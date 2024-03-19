بلينكن: 100 % من سكان غزة بحاجة إلى مساعدات إنسانية

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن جولة الشرق الأوسط ستتناول التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتابع، وفقًا لتصريحات فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن جولة الشرق الأوسط ستشمل مناقشة الأساس السليم لسلام دائم في المنطقة، لافتًا أن 100 % من سكان غزة بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وأشار بلينكن، أننا ما زلنا نواجه وضعا إنسانيا مروعا للأطفال والنساء في غزة، وأكدنا لإسرائيل على ضرورة أن يكون لديها خطة لغزة، وعلى إسرائيل إعطاء الأولوية لحماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية لمن هم في حاجة إليها خاصة وأن سكان غزة جميعا بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وفي وقت سابق قالت وكالة فرانس برس العالمية للأنباء "أ ف ب"، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يزور مصر والسعودية الأسبوع الجاري لبحث وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات.