فضيحة جديدة للاحتلال في مجمع الشفاء الطبي بغزة

علق بشير جبر، مراسل فضائية القاهرة الإخبارية، على الإعلان الإسرائيلي بتنفيذ عملية دقيقة بمحيط مجمع الشفاء بمدينة غزة بعد إبلاغها بوجود معلومات عن وجود مسئولين كبار بحماس بالمنطقة والتي جاء بقوات مشتركة من الجيش والشاباك واصلت عملياتها العسكرية بالمجمع.

وقال جبر، إن الاحتلال الإسرائيلي هو من يسوق حجة وجود مسئولين كبار بحماس بالمنطقة من أجل تدمير هذا المجمع بشكل كامل وإبعاده عن العمل مجددا، لافتًا انها حجه قديمة يعود إليها الاحتلال الإسرائيلي لاستخدامها ضد المجمعات والمستشفيات في قطاع غزة، لافتًا أنه من الوضاح بحسب ما تحدثت به وسائل الاعلام الإسرائيلية نقلا عن جيش الاحتلال بانه لم يعثر على أحدًا من قادة حماس او حتي من عناصر المقاومة والذي تم اعتقالهم هم مرضي واطباء وعدد من الصحفيين الذين كانوا يعملون لنقل معاناه الفلسطيني داخل وخارج المجمع.

وأشار إلى أنه منذ عدوان ليله أمس وحتى اللحظة لم تتوقف الطائرات الحربية الإسرائيلي في شن هجامتها على منازل المواطنيين في شارع الرمال وشارع الجلاء وعدة منازل في شارع النصر وجميع تلك المناطق حيطه بالمجمع الشفاء الطبي، بالإضافة إلى استهداف منطقة الميناء حيث دمرت الطريق الساحلي وهي المنطقه الغربية للمجمع، متابعًا أن مسيرات الاحتلال تطلق الرصاص صوب المواطنيني الذين يحاولون الوصول الي مجمع الشفاء للمساعده في انتشال المصابين والشهداء لمنعهم من أداء عملهم والاغاثة للفلسطينيين المتواجدين هناك.

عملية دقيقة

وفي وقت سابق قال جيش الاحتلال، وفقا لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، إننا ننفذ عملية “دقيقة” بمحيط مجمع الشفاء بغزة بعد ورود معلومات عن وجود مسئولين كبار بحماس بالمنطقة.

فيما طالبت وزارة الصحة الفلسطينية المؤسسات الأممية بالتوجه فورًا إلى مجمع الشفاء الطبي لحمايته ومن بداخله ومنع الاستهداف الإسرائيلي المتجدد له، لافتة إلى أن الاحتلال الاسرائيلي ما زال يستخدم رواياته المفبركة في خداع العالم لتبرير اقتحام مجمع الشفاء الطبين، منوهة إلى أن الهجوم العسكري الإسرائيلي هدفه الاستمرار في تدمير المنظومة الصحية شمال غزة.