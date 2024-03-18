روسيا: فوز بوتين بالانتخابات الرئاسية بنسبة 87.3% من الأصوات

أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية الروسية، اليوم الإثنين، النتائج الأولية للانتخابات، بفوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وحصوله على 87.3%، بعد فرز 99.5% من الأصوات، وفقًا لفضائية "الغد".

وحصل نيكولاي خاريتونوف، من الحزب الشيوعي الروسي، على 4.30% من الأصوات، وليونيد سلوتسكي، من الحزب الليبرالي الديمقراطي، على 3.20% من الأصوات. وفلاديسلاف دافانكوف، من حزب "الناس الجدد"، على 3.81% من الأصوات.

وكانت صناديق الاقتراع قد أغلقت في روسيا مساء أمس، الأحد، بعد ثلاثة أيام من فتحها أمام الناخبين لاختيار رئيس لولاية تمتد إلى 6 سنوات.