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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

روسيا: فوز بوتين بالانتخابات الرئاسية بنسبة 87.3% من الأصوات

بوتين
بوتين

أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية الروسية، اليوم الإثنين، النتائج الأولية للانتخابات، بفوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وحصوله على 87.3%، بعد فرز 99.5% من الأصوات، وفقًا لفضائية "الغد".

وحصل نيكولاي خاريتونوف، من الحزب الشيوعي الروسي، على 4.30% من الأصوات، وليونيد سلوتسكي، من الحزب الليبرالي الديمقراطي، على 3.20% من الأصوات. وفلاديسلاف دافانكوف، من حزب "الناس الجدد"، على 3.81% من الأصوات.

وكانت صناديق الاقتراع قد أغلقت في روسيا مساء أمس، الأحد، بعد ثلاثة أيام من فتحها أمام الناخبين لاختيار رئيس لولاية تمتد إلى 6 سنوات.

الانتخابات الرئاسية الروسية بوتين الرئيس الروسي نيكولاي خاريتونوف ليونيد سلوتسكي فلاديسلاف دافانكوف

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