آخرها مجمع الشفاء.. الفصائل الفلسطينية: استهداف المستشفيات استكمال لحرب الإبادة ضد شعبنا

أدانت الفصائل الفلسطينية استمرار الاحتلال في استهداف المستشفيات لتدمير القطاع الصحي وآخرها مجمع الشفاء الطبي.

روايات الاحتلال كاذبة فلم تمارَس من المستشفيات أي أنشطة تتعارض مع مهامها المحددة

وأضافت، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية الغد الإخبارية، اليوم الإثنين، أن استهداف المستشفيات هو استكمال لحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، وانتهاك صارخ للمواثيق والقوانين الدولية، مؤكدة كذب روايات الاحتلال، فلم تمارَس من المستشفيات أي أنشطة تتعارض مع مهامها المحددة وفق القانون الدولي.