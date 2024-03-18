"صحة فلسطين": كثافة نيران الاحتلال تمنعنا من إنقاذ المصابين

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن آليات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار باتجاه مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غربي مدينة غزة، حيث تم نشوب حريق عند بوابة المجمع ووجود حالات اختناق بين النساء والأطفال النازحين داخله.

وأوضحت، وفقًا لفضائية الغد الإخبارية، اليوم الإثنين، أنه ليست هناك قدرة على إنقاذ أحد من المصابين، بسبب كثافة النيران واستهداف كل من يقترب من النوافذ.

وأشارت إلى أن النازحين محاصرون داخل مبنى الجراحات التخصصية وفي استقبال الطوارئ بالمبنى 8 بمجمع الشفاء، مما أدى ذلك إلى سقوط شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي للمجمع.