قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين خلال اقتحامها جنين وبيت لحم وطوباس بالضفة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم وبلدة يعبد جنوب غرب جنين وبلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية.

وقالت فضائية القاهرة الإخبارية في نشرتها الصباحية، اليوم الاثنين، إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم وداهمت عددًا من منازل الفلسطينيين، وعبثت بمحتوياتها، وأخضعت العديد من الفلسطينيين إلى التحقيق الميداني قبل أن تعتقل مأمون إسماعيل المصري، وبشار فؤاد سالم، والأسيرة المحررة روضة أبو عجمية.

كما اقتحم قوات الاحتلال لبلدة يعبد جنوب غرب جنين، واعتقلت الشاب علي أحمد خال قبها (38 عاما) بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

كما قامت قوات خاصة إسرائيلية بالتسلل إلى بلدة طمون جنوب طوباس وداهمت منزلاً، لحقها تعزيزات عسكرية من جهة حاجز الحمرا مرورًا بمخيم الفارعة، حيث تمت محاصرة المنزل في طمون بالكامل واعتقال الشاب أحمد نبيل جاد الله.