الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

تُعزز الهوية.. أعمال "المتحدة" تعمل على مخاطبة الأطفال بلغة هذا العصر

الكاتبة سماح أبو
الكاتبة سماح أبو بكر عزت

عبرت الكاتبة سماح أبو بكر عزت مسؤول الدراما في مسلسل نورة، عن سعادتها عن وجود مسلسل "أنيميشن" للأطفال بالحجم دا من الفكر والتوعية لفكر الأطفال.

أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تساهم في تشكيل فكر الطفل

وقالت، في مداخله هاتفية على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، إن أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تساهم في تشكيل فكر الطفل وتعزز الهوية عنده، حيث أنها قامت بتقديم الدعم الكبير لإنتاج المسلسل ومخاطبة الأطفال في هذا العصر بعرض مشكلاته.

كان من المهم أن يكون لدينا عمل يبين نموذج البنت المصرية الذي نتمناه

وتابعت، أن الأعمال الدرامية تفتقر كثيرا في التوجه لمثل هذا السن، وبالتالي كان من المهم أن يكون لدينا عمل يبين نموذج البنت المصرية الذي نتمناه، لافتة أن هذا العمل ليس مخصصا للأطفال فقط لكنه عمل للأسرة.

وأوضحت أن مسلسل “نورة” هو برنامج على الأرض أطلقته الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، حيث نلتقي الأطفال على الأرض وأنا سفيرة شؤون الطفل في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وفي الوقت ذاته أتعاون مع المجلس القومي للمرأة حيث ننزل القرى ونتعامل مع الأطفال، سواء كانوا بنات أو أولاد، لأن نورة لديها أخ اسمه نور.

مسلسل نورة

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