الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

البعثة الأممية لحقوق الإنسان تطالب بالعمل الجدي لتأمين الحاجات الإنسانية لغزة

المساعدات
المساعدات

أكد الدكتور هيثم أبو سعيد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، ضرورة تيسير إدخال مزيد من المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم، أنه يجب العمل الجدي لتأمين الحاجات الإنسانية لقطاع غزة.

وحذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، من خطر حدوث مجاعة في قطاع غزة، مشددة على ضرورة إيصال مزيد من المساعدات لأكبر عدد من الفلسطينيين.

وأكدت أنه وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن الفلسطينيين في غزة على حافة المجاعة ويجب أن نكون قادرين على إيصال المساعدات الضرورية لأكبر عدد ممكن منهم، لافتًة إلى أن تسليم المساعدات لغزة برًا هو الطريق الأكثر كفاءة والوصول الآمن بلا عوائق للقطاع مسألة حياة أو موت.

رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان حقوق الانسان البعثة الأممية لحقوق الإنسان فلسطين قطاع غزة مجاعة في قطاع غزة غزة الفلسطينيين في غزة

الأكثر قراءة

ضابط الرقابة الإدارية يكشف عملية تتبع عشيقة مسئول كبير في "رشوة أسوان"

أسرار خطة غزو رفح وعلاقتها بالهدنة فى غزة

لجنة التخطيط تصدم كولر وترفض طلبه بشأن مستقبل موديست بالأهلي

بوليتيكو: الاتحاد الأوروبى سيوجّه 8 مليارات دولار لدعم الاقتصاد المصرى والاستثمار المشترك

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

التحريات تكشف أسباب حريق ستوديو الأهرام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

Succession.. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (2)

ناصر الجابري

الشراكة بين الإمارات ومصر.. من منظور الاقتصاد

محمد عبدالناصر

المتحدة وعودة زمن الفن الجميل

ياسمين الخطيب

الحشاشين.. القصة الكاملة

محمد المعتصم

بابا جه

وائل لطفي

فن رواية التاريخ

د.أحمد الخميسى

المواهب التى تنكسر على الطريق

ماجد حبته

حالة نساء وفتيات فلسطين

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

يائير لابيد: نتنياهو سيخسر حرب غزة ولن يعيد المحتجزين.. والانتخابات هى الحل

للمرة الأولى.. خروقات نتنياهو فى غزة تدفع الولايات المتحدة لإجراء جديد

منطقة عازلة وطريق فاصل.. كواليس تغيير إسرائيل لشكل قطاع غزة بالكامل