البعثة الأممية لحقوق الإنسان تطالب بالعمل الجدي لتأمين الحاجات الإنسانية لغزة

أكد الدكتور هيثم أبو سعيد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، ضرورة تيسير إدخال مزيد من المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم، أنه يجب العمل الجدي لتأمين الحاجات الإنسانية لقطاع غزة.

وحذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، من خطر حدوث مجاعة في قطاع غزة، مشددة على ضرورة إيصال مزيد من المساعدات لأكبر عدد من الفلسطينيين.

وأكدت أنه وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن الفلسطينيين في غزة على حافة المجاعة ويجب أن نكون قادرين على إيصال المساعدات الضرورية لأكبر عدد ممكن منهم، لافتًة إلى أن تسليم المساعدات لغزة برًا هو الطريق الأكثر كفاءة والوصول الآمن بلا عوائق للقطاع مسألة حياة أو موت.