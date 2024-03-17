الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

إعلام فلسطينى: مدفعية الاحتلال تستهدف شرقى رفح جنوب قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف شرقي رفح جنوب قطاع غزة، مضيفًا أن طائرات الاحتلال تستهدف منزلًا غرب جباليا شمال قطاع غزة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

 

وفي وقت سابق، أكد بشير جبر، مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، أن ضحايا سوء التغذية والجوع وصل عددهم حتى الآن إلى أكثر من 27 شهيدًا، معظمهم من الأطفال.

إسرائيل تتبع سياسة التجويع بجميع الوسائل المتاحة لديها

وأضاف أن "إسرائيل تتبع سياسة التجويع بجميع الوسائل المتاحة لديها، من ضمنها استهداف وقتل الفلسطينيين الذين ينتظرون وصول الشاحنات التي تحمل المساعدات إلى قطاع غزة بشارع صلاح الدين بالقرب من دوار الكويت، أو على شارع الرشيد بالقرب من دوار النابلسي"، لافتًا إلى أن "المجازر التي ارتكبت مؤخرًا راح ضحيتها ما يزيد على 400 شهيد ومئات الإصابات في صفوف الفلسطينيين".

 

وأشار إلى أنه "بالأمس قام الطيران الحربي الإسرائيلي بقصف مجموعة من الفلسطينيين كانوا يبحثون عن بعض الأعشاب في المناطق الشرقية لقطاع غزة، ولكن في ظل هذا القصف هناك مجاعة حقيقية في قطاع غزة".

الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل رفح قطاع غزة فلسطين ضحايا سوء التغذية والجوع في غزة

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