سموتريتش يطالب بتعيين قيادة عسكرية جديدة لإصلاح الجيش بعد انتهاء الحرب بغزة

طالب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بتعيين قيادة عسكرية جديدة تعمل على إصلاح الجيش بعد انتهاء الحرب في غزة.

القيادة الحالية لا يجب أن تتولى مسئولية تحديد شكل الجيش بعد فشلها في الحرب

وقال، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إنه يجب تعيين قيادة عسكرية جديدة تعمل على إصلاح الجيش بعد انتهاء الحرب في غزة، لافتًا إلى أن القيادة الحالية لا يجب أن تتولى مسئولية تحديد شكل الجيش بعد فشلها في الحرب بالقطاع.

المطالبة بعدم التسامح مع العقوبات الأمريكية على المستوطنين

وفي وقت سابق أكد سموتريتش، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتعاون مع حملة خطيرة لحركة المقاطعة الدولية تهدف للإضرار بإسرائيل وتشويه صورتها.

وتابع، خلال تصريحات نقلتها فضائية الغد الإخبارية، اليوم الأحد، أن على إسرائيل عدم التسامح مع العقوبات الأمريكية على المستوطنين تحت أي ظرف.