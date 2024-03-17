الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

روسيا عن مقترح ماكرون بوقف إطلاق النار بأوكرانيا: "عليه وقف إمدادات الأسلحة لكييف"

ماكرون
ماكرون

علقت وزارة الخارجية الروسية على مقترح رئيس فرنسا، إيمانويل ماكرون، بوقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال الألعاب الأوليمبية، بأن عليه وقف إمدادات الأسلحة إلى كييف، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية.

 تفاصيل مقترح الرئيس الفرنسي بوقف إطلاق النار في أوكرانيا

وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيقترح على روسيا وقف إطلاق النار في أوكرانيا طوال فترة الألعاب الأوليمبية التي ستحتضنها باريس من 26 يوليو حتى 11 أغسطس، موضحًا أنه مستعد لمناقشة مقترحات لتهدئة الصراع في أوكرانيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وردًا على سؤال صحفي، خلال مقابلة مع وسائل إعلام أوكرانية، عما إذا كانت باريس ستطلب من موسكو وقف الأعمال العدائية خلال الألعاب الأوليمبية، أجاب الرئيس الفرنسي: "نعم، سوف نطلب منهم".

ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب الأوليمبية 2024 في باريس في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس.

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