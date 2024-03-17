الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"الدفاع الروسية": إجراء تدريبات حول صد الهجمات على سفن أسطول البحر الأسود

سفن
سفن

قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، إنه يتم إجراء تدريبات حول كيفية صد الهجمات على سفن أسطول البحر الأسود وتحديد عدة مهام لتكثيف حماية المنشآت، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

روسيا لا تريد حربًا مع أوروبا

وعلى صعيد آخر قالت نورهان الشيخ، أستاذة العلوم السياسية، إن روسيا لا تريد حربًا مع أوروبا، ولكن إذا اضطرت فبالتأكيد سيكون هناك موقف أو دفاع، مشيرةً إلى أن العقيدة النووية الروسية تقر ذلك بوضوح إذا تعرضت روسيا لتهديد وجودي ولو بأسلحة عادية فإنها بالتأكيد سترد.

وأضافت "الشيخ"، أمس السبت، خلال مداخلة لها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا في هذا الأمر حساباتها مختلفة، فإنها تعتبر الدونباس جزءًا من الأراضي الروسية، كذلك القرم، لأن الغرب قد يرى أن من حق أوكرانيا استعادة هذه الأراضي بالقوة، مؤكدةً أننا نأتي لإشكالية هنا أن روسيا تعتبر أن هذه الأراضي جزء منها والاعتداء عليها هو اعتداء على روسيا، وفي هذه الحالة قد يكون من حقها وفقًا لعقيدتها النووية استخدام السلاح النووي.

 تصريحات تصعيدية من الرئيس الفرنسي

وأوضحت، أن هذا وضع خطير جدًا خاصة في ضوء تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتصعيد الذي قام به في الفترة الأخيرة وحديثه عن إمكانية إرسال قوات واستمرار إرسال التعزيزات العسكرية، مشيرةً إلى أن الاتفاقية الأخيرة التي وقعتها فرنسا مع أوكرانيا كل هذا يعد تصعيدًا كبيرًا جدًا ويشيع جوًا من عدم الاستقرار.

الدفاع الروسي البحر الأسود روسيا أوكرانيا سفن أسطول البحر الأسود دفاع روسيا

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