الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف المناطق الشمالية لمخيم النصيرات وسط غزة

غارات إسرائيلية
غارات إسرائيلية

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بوقوع غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف المناطق الشمالية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفقًا لوسائل إعلام فلسطينية.

الخارجية الفلسطينية تدين استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة الاحتلال

وعلى صعيد متصل، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني لليوم 162 على التوالي، والتي تعمق من خلالها وتوسع من جرائمها المركبة في تدمير كامل قطاع غزة، وقتل وارتكاب المزيد من المجازر الجماعية بحق المدنيين، بما في ذلك استخدامها سياسة التجويع والتعطيش كأدوات لعدوانها الغاشم على شعبنا.

واستنكرت الخارجية، التصعيد الحاصل في اعتداءات وانتهاكات ميليشيات المستعمرين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومركباتهم ومقدساتهم في العديد من المواقع بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وآخرها هجماتهم على بلدتي مادما وبورين جنوب نابلس، وكذلك استباحتهم المتواصلة لمسافر يطا وتنكيلهم بالمواطنين وأغنامهم ومحاولاتهم المستميتة لطردهم منها، في إطار حرب الاحتلال الاستعماري العنصري وعدوانه المستمر بهدف تعميق الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستعمار.

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