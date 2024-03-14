الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

شكرى: نشكر إسبانيا لدورها فى التعريف بما تواجهه مصر من تحديات

السفير سامح شكري
السفير سامح شكري

ثمّن السفير  سامح شكري، وزير الخارجية، الدور الذي تلعبه إسبانيا في إطار الاتحاد الأوروبي.

نؤكد على ضرورة العمل المشترك فيما بين مصر والاتحاد الأوروبي

وقال، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس: "شكرًا لدولة إسبانيا على الدور الذي تلعبه في الاتحاد الأوروبي في التعريف بما تواجهه مصر من تحديات وضرورة العمل المشترك فيما بين مصر والاتحاد الأوروبي كشريك يعتد به ويعتمد عليه ليتناول القضايا من منظور مبادئ احترام القانون الدولي ومراعاة المصالح المتبادلة بين مصر والاتحاد الأوروبي".

وتابع  أنه "هناك اختلافات ثقافية لا بد من مراعاتها، ولكن الدور الإسباني في دعم مصر خلال هذه المرحلة ودفع آليات الاتحاد الأوروبي لمزيد من الاهتمام بمصر على المستوي السياسي والاقتصادي أمر نعتز به".

الاتحاد الأوروبي مصر شكرى اسبانيا ألباريس

مواد متعلقة

"أونروا": وفاة 23 طفلا على الأقل بسبب سوء التغذية والجفاف شمالي غزة

روسيا تعلن وضع 227 مواطنا أمريكيا على قائمة الممنوعين من دخول أراضيها

إعلام عبري يتحدث عن مقترح أمريكي لهدنة 6 أسابيع في غزة

الاتحاد الأوروبى يحث إسرائيل على فتح الطرق أمام المساعدات إلى غزة

12 مليون هجمة إلكترونية على موقع لجنة الانتخابات الروسية

مجلس الأمن الروسى: إرادة أوكرانيا للتفاوض ليست واضحة

"الحشاشين".. أضخم عمل درامى عربى يعيد تصور التاريخ والحاضر

القاهرة الإخبارية: أزمة النزوح من الجنوب اللبنانى تتفاقم يوميًا

الأكثر قراءة

قرار عاجل من وزير التموين لأصحاب المخابز البلدية المدعمة

نفحات رمضانية.. تراجع سعر الدولار اليوم 4 رمضان 2024 مقابل الجنيه المصري

القبض على المتهم بسرقة مجوهرات من شقة بمدينة نصر

ضبط مواد مخدرة وأسلحة في حملات أمنية موسعة بالمحافظات

المواعيد الجديدة لامتحانات نهاية العام لجميع الصفوف الدراسية بعد التعديل

مارسيل كولر يتوسط لتجديد عقد بيرسى تاو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

جمال-أسعد

التجويع وميناء غزة

وائل لطفي

المتطرفون يخافون الفن

ماجد حبته

مليار كيلو سكر

محمد المعتصم

سر الهجوم المدفوع مقدمًا على «الحشاشين»

محمد العسيري

الحشاشين و«المعلم».. الكتاب يبان من عنوانه

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع «1»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعترف بقصف منشأة تابعة للأمم المتحدة جنوب غزة

لليوم الـ160.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية فى غزة

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة