شكرى: نشكر إسبانيا لدورها فى التعريف بما تواجهه مصر من تحديات

ثمّن السفير سامح شكري، وزير الخارجية، الدور الذي تلعبه إسبانيا في إطار الاتحاد الأوروبي.

نؤكد على ضرورة العمل المشترك فيما بين مصر والاتحاد الأوروبي

وقال، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس: "شكرًا لدولة إسبانيا على الدور الذي تلعبه في الاتحاد الأوروبي في التعريف بما تواجهه مصر من تحديات وضرورة العمل المشترك فيما بين مصر والاتحاد الأوروبي كشريك يعتد به ويعتمد عليه ليتناول القضايا من منظور مبادئ احترام القانون الدولي ومراعاة المصالح المتبادلة بين مصر والاتحاد الأوروبي".

وتابع أنه "هناك اختلافات ثقافية لا بد من مراعاتها، ولكن الدور الإسباني في دعم مصر خلال هذه المرحلة ودفع آليات الاتحاد الأوروبي لمزيد من الاهتمام بمصر على المستوي السياسي والاقتصادي أمر نعتز به".