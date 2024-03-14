الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"أونروا": وفاة 23 طفلا على الأقل بسبب سوء التغذية والجفاف شمالي غزة

أونروا
أونروا

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وفاة 23 طفلا على الأقل بسبب سوء التغذية والجفاف شمالي غزة، وفقصا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق قالت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في "أونروا"، إننا نواصل تقديم خدماتنا واستجابتنا الإنسانية خلال شهري مارس وإبريل رغم تعليق تمويل الوكالة.

وأشارت القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام "أونروا"، خلال مداخله عبر تطبيق "سكايب" على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، إلى أنه لا أدلة حتى الآن بشأن مشاركة موظفي الوكالة في أحداث 7 أكتوبر.

90 % من السكان يعانون بمستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي
وأكدت أنه بحسب التقارير وتصريحات الأمم المتحدة حتى اللحظة لدينا 90% من السكان يعانون بمستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي، وأكثر من 15 طفلًا لقوا حتفهم بسبب المجاعة والجفاف وسوء التغذية الحاد، بالإضافة إلى أن ربع السكان  يواجهون خطرًا حقيقيًا بسبب المجاعة ولا تزال كارثية على مستوى الأمن الغذائي.

وأختتمت القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أننا لا نستطيع إيصال قوافل المساعدات إلى شمال قطاع غزة جراء القصف المتواصل، ونثمن ونرحب بالجهود المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الفلسطينيين في غزة.

وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا سوء التغذية والجفاف شمالي غزة غزة

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