الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": نتنياهو يتهم جالانت بتعريض استقرار الحكومة للخطر بسبب قانون التجنيد

نتنياهو
نتنياهو

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، يتهم وزير دفاعه يوآف جالانت بتعريض استقرار الحكومة للخطر بسبب قانون التجنيد، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

 دولة الاحتلال الإسرائيلي تشهد قضية جدية متعلقة بتجنيد اليهود الحريديم

وفي وقت سابق أكد الكاتب والباحث السياسي، راسم عبيدات، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تشهد قضية جدية متعلقة بتجنيد اليهود الحريديم، التي دفعت بالحاخام الشرقي الأكبر إلى التهديد بالرحيل من دولة الاحتلال إذا ما جرى إجبارهم على التجنيد.

وأضاف "عبيدات"، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن اليهود الحريديم يريدون التفرغ للصلاة والعبادات وقراءة التوراة، لافتًا إلى أن أي تجنيد لهم يعني الاندماج في المجتمع العلماني، وبذلك يفقدون خصائص مجتمعهم الخاص.

وتوقع الباحث السياسي أن هذه القضية تشهد إثارة جدل حول جزء من المخططات التي تُفجر في وجه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لأن جزءًا من حزب الليكود وقف بجانب جالانت في هذه القضية، بالإضافة إلى أحزاب المعارضة، وهذا مخالفة لاتفاقية التحالف بين نتنياهو وحركتين إسرائيليتين بشأن اليهود الحريديم، وهذا الاتفاق إذا ما جرى التلاعب به ربما تسقط الحكومة.

الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل إسرائيل جالانت قانون التجنيد

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