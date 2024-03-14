إسبانيا تدعو لإطلاق مبادرة عربية أوروبية لعقد مؤتمر دولى للسلام فى الشرق الأوسط

دعا وزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس، لإطلاق مبادرة مشتركة بين الجانبين العربي والأوروبي لعقد مؤتمر دولة للسلام بالشرق الأوسط في مدريد.

كما دعا، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، إلى وجود صوت عربي أوروبي مشترك لتنفيذ حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية في ضوء نتائج القمتين الأوروبية والعربية المقبلتين.

وفي وقت سابق، أكد وزير خارجية إسبانيا أولوية وقف إطلاق النار بشكل فوري ومستدام في قطاع غزة، والحفاظ على الوحدة والاتصال الجغرافي بين غزة والضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية، والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في أقرب الآجال.

وأوضح، في كلمة له أمام مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، صباح اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، عقب جلسة مباحثاته مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، أن بلاده ترفض استمرار الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، وترفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني.