شئون الأسرى: ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية لـ7585 منذ 7 أكتوبر

أكدت هيئة شئون الأسرى الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 20 فلسطينيًا بالضفة الغربية لترتفع الحصيلة إلى 7585 معتقلًا منذ 7 أكتوبر، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وعلى صعيد آخر قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي نفذ 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية أسفرت عن استشهاد 69 فردًا وإصابة 110 آخرين، وبذلك ارتفع عدد الشهداء منذ الـ7 من أكتوبر الماضي إلى 31341 شهيدًا وإصابة 73134 آخرين.