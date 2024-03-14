الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الكرملين: الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لم يهدد باستخدام الأسلحة النووية

بوتين
بوتين

أعلن الكرملين، عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يهدد باستخدام الأسلحة النووية، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق قال الرئيس الروسي، إن الثالوث النووي الروسي أكثر حداثة من أي ثالوث في العالم معتبرًا ظهور أي قوات أمريكية بأوكرانيا متورطة في الحرب، وحذَّر: "مستعدون لاستخدام الأسلحة النووية إذا شعرت بخطر وجودي".

وأوضح بوتين، في تصريحات صحفية نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن وجود قوات أجنبية في أوكرانيا لن يغير مسار العملية العسكرية، لافتًا إلى أن روسيا مستعدة للتفاوض بشأن أوكرانيا وأي محادثات يجب أن تحتوي على ضمانات مكتوبة وليست هدنة حتى لا تتم إعادة تسليح كييف.

واختتم فلاديمير بوتين، أن بولندا تريد إعادة احتلال أجزاء من أوكرانيا التي تعتبرها جزءًا من أراضيها، منوهًا بأن روسيا ستنشر قوات وأنظمة ضاربة عند الحدود مع السويد وفنلندا بعد انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي.

الثالوث النووي الروسي الاسلحة النووية بوتين الرئيس الروسي الكرملين أوكرانيا

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