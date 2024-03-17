الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": غارة إسرائيلية تستهدف بلدة علما الشعب جنوبى لبنان

غارة إسرائيلية
غارة إسرائيلية

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بوجود غارة إسرائيلية تستهدف بلدة علما الشعب في جنوبي لبنان، وذلك وفقًا لوسائل إعلام لبنانية.

 حزب الله يطلق 100 صاروخ كاتيوشا على إسرائيل 

 وكان "حزب الله" قد أطلق  حوالي 100 صاروخ كاتيوشا على شمال إسرائيل، يوم الثلاثاء الماضي، وهو أعنف وابل منذ الحرب الإسرائيلية في غزة.

واندلعت الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، منذ عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023، ما هدد بتوسيع نطاق الحرب الإسرائيلية إلى حدودها الشمالية وسط جمود في المفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.

لبنان غارة اسرائيلية علما الشعب جنوبي لبنان إسرائيل شمال إسرائيل حزب الله إطلاق النار في غزة

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