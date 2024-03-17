الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يفجر مربعًا سكنيًا بالمنطقة الشرقية لخان يونس

القصف الإسرائيلي
القصف الإسرائيلي

أكد بشير جبر، مراسل فضائية القاهرة الإخبارية، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلًا في حي بشارة بمدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، إلى 13 شهيدًا.

غارات متعددة على منازل في مدينة غزة

وقال إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن عددًا من الغارات على مدينة غزة تحديدًا على منزل لعائلة النونو وآخر لعائلة عوض في حي النصر، بالإضافة إلى منزل لعائلة جودا في مخيم الشاطئ، بجانب استهداف عمارة سكنية في شارع الجلاء بمدينة غزة.

وأوضح أن تلك الغارات أتت متزامنة في الوقت، مما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء والمصابين في تلك الغارات الإسرائيلية المتواصلة على مدينة غزة، لافتًا إلى أن خان يونس شهدت غارات للطيران الحربي للاحتلال، ولكن ما زاد من صعوبة الأوضاع هو قيام الاحتلال بتفخيخ وتفجير مربع سكني بأكمله في المنطقة الشرقية بخان يونس.

واختتم أن غارات الطيران الحربي الإسرائيلي لم تتوقف بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال بشكل عشوائي للمناطق الشرقية لشمال قطاع غزة وتحديدًا بلدة جباليا وبيت حانون، اللتان تعرضتا للقصف العنيف من المدعية والزوارق الحربية للاحتلال.

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