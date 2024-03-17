الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الخارجية الإسرائيلية عن العملية البرية برفح: ستحدث ولا يمكننا الفوز إلا بدخولها

يسرائيل كاتس
يسرائيل كاتس

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن إسرائيل لن توافق على نهاية الحرب في قطاع غزة.

وتابع لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أن جهود الوسطاء لتذليل العقبات وسد الفجوات بين الطرفين معقدة للغاية، وبالفعل سندفع ثمن الأسرى حسب قوله، لافتًا إلى أن العملية البرية في مدينة رفح ستحدث لأنه لا يمكننا الفوز إلا بدخول رفح.

جاء ذلك تعقيبا على المحادثات المتعلقة بصفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس في قطاع غزة، وفقًا لفضائية الغد الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الأحد.

المطالبة بعدم التسامح مع العقوبات الأمريكية على المستوطنين

وفي وقت سابق قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتعاون مع حملة خطيرة لحركة المقاطعة الدولية تهدف للإضرار بإسرائيل وتشويه صورتها.

وقال، خلال تصريحات نقلتها فضائية الغد الإخبارية، اليوم الأحد، أنه على إسرائيل عدم التسامح مع العقوبات الأمريكية على المستوطنين تحت أي ظرف.

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