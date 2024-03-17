الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس الإسرائيلى: لا يوجد انتصار فى الحرب دون إعادة المختطفين

الرئيس الإسرائيلي
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج

قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، إن من واجبنا إزالة الشكوك لدى عائلات المختطفين ويجب أن يبقى ذلك فوق كل الخلافات.

وتابع، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية الغد الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الأحد، أنه من الواضح بالنسبة لنا أنه لا يوجد انتصار في الحرب دون إعادة المختطفين.

 جالانت: إن نتائج الحرب على قطاع غزة ستؤثر على إسرائيل لعقود مقبلة

وفي وقت سابق قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، إن نتائج الحرب على قطاع غزة ستؤثر على إسرائيل لعقود مقبلة.

وأضاف، خلال تصريحات اليوم الأحد، أن مؤسستنا الأمنية ملتزمة بالاستفادة من كل فرصة لإعادة المحتجزين في قطاع غزة لذويهم.

الرئيس الإسرائيلي هرتسوج الحرب على قطاع غزة إسرائيل

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