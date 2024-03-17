الرئيس الإسرائيلى: لا يوجد انتصار فى الحرب دون إعادة المختطفين

قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، إن من واجبنا إزالة الشكوك لدى عائلات المختطفين ويجب أن يبقى ذلك فوق كل الخلافات.

وتابع، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية الغد الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الأحد، أنه من الواضح بالنسبة لنا أنه لا يوجد انتصار في الحرب دون إعادة المختطفين.

جالانت: إن نتائج الحرب على قطاع غزة ستؤثر على إسرائيل لعقود مقبلة

وفي وقت سابق قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، إن نتائج الحرب على قطاع غزة ستؤثر على إسرائيل لعقود مقبلة.

وأضاف، خلال تصريحات اليوم الأحد، أن مؤسستنا الأمنية ملتزمة بالاستفادة من كل فرصة لإعادة المحتجزين في قطاع غزة لذويهم.