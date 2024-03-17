الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال يواصل اعتقال 13 فردًا من الطواقم والمتطوعين ومصيرهم مجهول

المعتقلون
المعتقلون

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتقال 13 فردًا من الطواقم والمتطوعين، ولا يزال مصيرهم مجهولًا حتى اللحظة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

ارتفاع حصيلة المعتقلين منذ 7 أكتوبر إلى 7630 معتقلًا

وقد أعلنت هيئة شئون الأسرى الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 25 فلسطينيًا بالضفة الغربية، لترتفع الحصيلة إلى أكثر من 7630 معتقلًا منذ 7 أكتوبر، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31645 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، وبلغت حصيلة الإصابات 73676 مصابًا منذ بدء العدوان.

وأشارت- وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية- اليوم الأحد، إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 9 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 92 فلسطينيًا، وإصابة 130 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية.

الهلال الأحمر الفلسطيني إسرائيل الإحتلال الإسرائيلي

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