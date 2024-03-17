ارتفاع حصيلة الاعتقالات فى الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر لـ7630 فلسطينيًا

أعلنت هيئة شئون الأسرى الفلسطينية، عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 25 فلسطينيًا بالضفة الغربية لترتفع الحصيلة إلى أكثر من 7630 معتقلًا منذ 7 أكتوبر، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31645 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، وبلغت حصيلة الإصابات 73676 مصابًا منذ بدء العدوان.

وأشارت - وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" - اليوم الأحد، إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 9 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 92 فلسطينيًا، وإصابة 130 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.