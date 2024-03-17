الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

يجب إيصال المزيد من المساعدات.. "الأونروا" تحذر من خطر حدوث مجاعة فى غزة

الأونروا
الأونروا

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، من خطر حدوث مجاعة في قطاع غزة، مشددة على ضرورة إيصال مزيد من المساعدات لأكبر عدد من الفلسطينيين.

وأكدت، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن الفلسطينيين في غزة على حافة المجاعة ويجب أن نكون قادرين على إيصال المساعدات الضرورية لأكبر عدد ممكن منهم، لافتًة إلى أن تسليم المساعدات لغزة برًا هو الطريق الأكثر كفاءة والوصول الآمن بلا عوائق للقطاع مسألة حياة أو موت.

وفي وقت سابق قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، إن الحرب الإسرائيلية على غزة دمرت حياة أكثر من مليوني شخص في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الدمار الذي لحق بقطاع غزة خلف نحو 23 مليون طن من الحطام ويحتاج إلى سنوات لإزالته.

تسليم المساعدات لغزة مجاعة في قطاع غزة أونروا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

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