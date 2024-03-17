بـ4 ملايين مواطن.. "القاهرة الإخبارية": إقبال كبير في الانتخابات الرئاسية الروسية 2024

تحدث حسين مشيك مراسل قناة القاهرة الإخبارية من موسكو، عن اليوم الأخير في الانتخابات الرئاسية الروسية 2024.

تجمع كبير للمواطنين الروس الذين يريدون المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وقال، إن اليوم هو الأخير في الانتخابات الرئاسية الروسية، وهناك تجمع كبير للمواطنين الروس الذين يريدون المشاركة في الانتخابات الرئاسية، لافتًا أن أحد المراكز التي يتم الاقتراع فيها للانتخابات الرئاسية توجد أعداد كبيرة من المواطنين الروس الذين يتجمهرون في الخارج وينتظرون دورهم حتى يدخلوا المركز ويشاركون في عملية الاقتراع.

وأكد، أن لجنة الانتخابات الروسية أكدت أنّ نسبة الذين شاركوا في الانتخابات الرئاسية الروسية حتى الساعة العاشرة صباحا بتوقيت موسكو فاقت 65 % بالإضافة إلى أن وزارة التنمية الوطنية أكدت على أن الذين شاركوا إلكترونيا نسبته فاقت 80 %، كما أن لجنة الانتخابات للعاصمة موسكو أكدت أن أكثر من 4 ملايين شخص حتى هذه الساعة شاركوا في الانتخابات الرئاسية.