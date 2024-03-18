"الصحة الفلسطينية" تُطالب المؤسسات الأممية بحماية مجمع الشفاء الطبي

طالبت وزارة الصحة الفلسطينية، المؤسسات الأممية بالتوجه فورًا إلى مجمع الشفاء الطبي لحمايته ومن بداخله ومنع الاستهداف الإسرائيلي المتجدد له.

وأشارت في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، إلى أنها تحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية حياة الطواقم الطبية والمرضى والنازحين داخل مجمع الشفاء الطبي، لافتة إلى أن "ما يجري من قبل الاحتلال بمجمع الشفاء الطبي انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة".

ولفتت إلى أن "الاحتلال الاسرائيلي لازال يستخدم رواياته المفبركة في خداع العالم لتبرير اقتحام مجمع الشفاء الطبين"، منوهة بأن الهجوم العسكري الإسرائيلي هدفه الاستمرار في تدمير المنظومة الصحية شمال غزة.