الاحتلال يستهدف كل من يتحرك في محيط مجمع الشفاء الطبي بغزة

قال الدكتور محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، إن هناك إغلاق كامل لمجمع الشفاء الطبي وإطلاق القذائف باتجاه الداخل، بعد حصاره من جميع الاتجاهات.

وأضاف "بصل"، في تصريحات لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، إلى أن حصار قوات الاحتلال لمجمع الشفاء بالآليات بدأت في الثالثه من صباح اليوم، والقصف مستمر على الطرق المؤدية إليه.

وأشار المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، إلى أن كل من يتحرك في محيط مجمع الشفاء الطبي يتم إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال، لافتًا إلى أن كل ما روجه الاحتلال حول مجمع الشفاء هي أكاذيب لا صحة لها.