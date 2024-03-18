الاحتلال يعتقل النازحين الرجال بعد اقتحام المدرسة الأمريكية قرب مجمع الشفاء بغزة

حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدرستين بمحيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وأكدت فضائية الغد خلال نشرتها الصباحية، اليوم الاثنين، أن الاحتلال يعتقل النازحين الرجال بعد اقتحام المدرسة الأمريكية قرب مجمع الشفاء بمدينة غزة.

وفي وقت سابق قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن آليات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار باتجاه مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غربي مدينة غزة، حيث نشب حريق عند بوابة المجمع ووجود حالات اختناق بين النساء والأطفال النازحين داخله.

وأكدت، وفقًا لفضائية الغد الإخبارية، اليوم الاثنين، أنه ليست هناك قدرة على إنقاذ أحد من المصابين بسبب كثافة النيران واستهداف كل من يقترب من النوافذ، مشيرة إلى أن النازحين محاصرين داخل مبنى الجراحات التخصصية وفي استقبال الطوارئ بالمبنى 8 بمجمع الشفاء مما أدى ذلك إلى سقوط شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي للمجمع.