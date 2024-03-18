الاحتلال: نفذنا عملية مجمع الشفاء بعد معلومات بوجود قيادات حماس هناك

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن سبب تنفيذ عملية دقيقة بمحيط مجمع الشفاء بمدينة غزة، وقال إن قوات مشتركة من الجيش والشاباك واصلت عملياتها العسكرية بالمجمع.

وقال جيش الاحتلال، وفقا لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، إننا ننفذ عملية “دقيقة” بمحيط مجمع الشفاء بغزة بعد ورود معلومات عن وجود مسئولين كبار بحماس بالمنطقة.

وفي وقت سابق طالبت وزارة الصحة الفلسطينية المؤسسات الأممية بالتوجه فورًا إلى مجمع الشفاء الطبي لحمايته ومن بداخله ومنع الاستهداف الإسرائيلي المتجدد له.

وأشارت في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، إلى أنها تحمل الاحتلال الإسرائيلي مسئولية حياة الطواقم الطبية والمرضى والنازحين داخل مجمع الشفاء الطبي، لافتة إلى أن "ما يجري من قبل الاحتلال بمجمع الشفاء الطبي انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة".

ولفتت إلى أن الاحتلال الاسرائيلي ما زال يستخدم رواياته المفبركة في خداع العالم لتبرير اقتحام مجمع الشفاء الطبين، منوهة إلى أن الهجوم العسكري الإسرائيلي هدفه الاستمرار في تدمير المنظومة الصحية شمال غزة.