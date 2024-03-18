قوات الاحتلال تطلق النار من مسيرات فى اتجاه شوارع النصر والوحدة والجلاء بغزة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار من مسيرات بشكل كثيف في اتجاه شوارع النصر والوحدة والجلاء بمدينة غزة، حسب ما أفادت به فضائية "الغد" الإخبارية في نبأ عاجل.

كانت قد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم وبلدة يعبد جنوب غرب جنين وبلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم وبلدة يعبد جنوب غرب جنين وبلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية، بعد مداهمة منازلهم وعبثت بمحتوياتها، وأخضعت العديد من الفلسطينيين إلى التحقيق الميداني.