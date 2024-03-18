الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

قوات الاحتلال تطلق النار من مسيرات فى اتجاه شوارع النصر والوحدة والجلاء بغزة

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار من مسيرات بشكل كثيف في اتجاه شوارع النصر والوحدة والجلاء بمدينة غزة، حسب ما أفادت به فضائية "الغد" الإخبارية في نبأ عاجل.

كانت قد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم وبلدة يعبد جنوب غرب جنين وبلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم وبلدة يعبد جنوب غرب جنين وبلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية، بعد مداهمة منازلهم وعبثت بمحتوياتها، وأخضعت العديد من الفلسطينيين إلى التحقيق الميداني.

الإحتلال الإسرائيلي شوارع النصر غزة الوحدة الجلاء

مواد متعلقة

الاحتلال: نفذنا عملية مجمع الشفاء بعد معلومات بوجود قيادات حماس هناك

أ ف ب: مقتل 8 أشخاص فى ضربات باكستانية على شرق أفغانستان

قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين خلال اقتحامها جنين وبيت لحم وطوباس بالضفة

مقتل 11 شخصًا وإصابة 82 آخرين جراء قصف أوكرانى لمقاطعة بيلجورود

الاحتلال يقتحم مجمع الشفاء بغزة.. واشتعال النيران فى مبنى الجراحات

الاحتلال يستهدف كل من يتحرك فى محيط مجمع الشفاء الطبى بغزة

"الصحة الفلسطينية" تُطالب المؤسسات الأممية بحماية مجمع الشفاء الطبى

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة فى مجمع الشفاء بغزة

الأكثر قراءة

انخفاض أسعار الدواجن خلال أسبوع.. وخطة الحكومة كلمة السر

سر اختفاء كيت ميدلتون.. ماذا يحدث فى القصر الملكى البريطانى؟

متحدث الرئاسة: أموال "الاتحاد الأوروبى" ليست منحًا أو مساعدات

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" الحلقة 7.. بداية انتقام متوقعة

8 رمضان.. تراجع أسعار الدواجن اليوم الاثنين 18 مارس 2024

حيثيات الحكم على المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

محمد المعتصم

يجعل كلامنا

وائل لطفي

أهمية أن نروى تاريخنا

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

وكأنه !!

لواء.حمدى البطران

حول الدعم في مصر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعلن اعتقال 80 شخصًا خلال مداهمته مجمع مستشفى الشفاء

سقوط شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة

يائير لابيد: نتنياهو سيخسر حرب غزة ولن يعيد المحتجزين.. والانتخابات هى الحل