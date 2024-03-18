روسيا توافق على مشروع إنشاء المحطة القمرية الدولية المشتركة مع الصين

أفادت فضائية "الغد" الإخبارية، اليوم الإثنين، بأن روسيا وافقت على مشروع القانون الذي يقضي بإبرام الاتفاقية الموقّعة مع الصين بشأن إنشاء المحطة القمرية الدولية المشتركة.

وكلف رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، نائب المدير العام لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية الروسية سيرجي سافيليف، بـ"إحالة مشروع الاتفاقية إلى الدوما (المجلس الأدنى للبرلمان الروسي) لإبرامه وتقديم وثيقة النظر فيه".

وستساعد الاتفاقية في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين، وتطوير الجهود المشتركة في مجال استصلاح الفضاء الكوني، وإثبات الدور الرائد لروسيا في هذا المجال.

وسيسمح التعاون بين علماء البلدين برفع فاعلية البحوث الفضائية وإعداد الأخصائيين للمشاريع المستقبلية.