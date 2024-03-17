بوتين بعد الفوز بالرئاسة: روسيا يجب أن تكون أقوى وأكثر فاعلية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا يجب أن تكون أقوى وأكثر فاعلية، جاء ذلك بعد إعلان فوزه بالإنتخابات الرئاسية الروسية.

وأشار خلال مؤتمر صحفي بعد إعلان الفوز بالإنتخابات الروسية والذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن قلة الشكاوى خلال الانتخابات الرئاسية يؤكد نجاح اللجان المنظمة.

وتابع أن فوزه بالرئاسة مجددًا سيسمح بتماسك المجتمع الروسي، مؤكدًا أنه يثق في إنجاز كل الخطط وتحقيق جميع الأهداف التي تم وضعها خلال الحملة الانتخابية.