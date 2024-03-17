الأهرام للدراسات: الاتحاد الأوروبى يدرك أهمية الاقتصاد المصرى

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات، إن الاتحاد الأوروبي يدرك أهمية الاقتصاد المصري، وبالتالي فالتعاون وزيارة اليوم مهمة لكلا الجنابين.

وأضاف "فرحات"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك القضايا الكثيرة التي تتعاون فيها مصر مع الدول الأوروبية، بالإضافة إلى ذلك قضايا الطاقة، والتي اقتحمتها بقوة الدولة المصرية في السنوات الماضية.

وأشار إلى أن هناك تقديرا أوروبيا بقوة مصر اقتصاديا، وبالتالي أصبح لدى الاتحاد الأوروبي قناعة قوية بالاستثمار في مصر، وهذا ما يسهم في تعزيز العلاقات بين مصر ودول القارة الأوروبية.

ونوه إلى أن الارتباط بين الاقتصاد المصري والاقتصاديات الأوروبية سيكون مثمرا وسينعكس بالإيجاب على المواطن المصري، مؤكدًا أن كل القوى الكبرى تثق في القيادة المصرة كعمود مهم في منطقة الشرق الأوسط.