خبير فى الشئون الأمريكية: الإرهاب زاد بالعالم بسبب سياسات الولايات المتحدة

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، الخبير في الشئون الأمريكية، إن الولايات المتحدة لديها انتشار في كل بلدان العالم، من خلال إرسال قوات، أو إنشاء قواعد عسكرية.

وأضاف "سيد"، خلال مداخلة لبرنامج "ملف اليوم"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الحرب في العراق وأفغانستان كلفت الإدارة الأمريكية الكثير من الجنود.

ونوه أن الكونجرس ورؤساء الولايات المتحدة، كانوا يتحججون بأن نشر القواعد وإرسال القوات للبلدان، هدفه حماية المصالح والقضاء على الإرهاب، مؤكدًا أن الجماعات الإرهابية زادت بسبب هذا التصرف.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تسعى لفرض سيطرتها بشكل سياسي على بلدان العالم، مضيفًا أن الخلافات التي تضرب الإدارة الأمريكية حاليًا هى نتاج لسياسات خاطئة على مدار سنوات.