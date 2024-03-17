الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

باحث بالشأن الروسي: الرئيس بوتين في حالة راحة بسبب شعبيته.. والانتخابات الرئاسية محسومة

بوتين
بوتين

قال الدكتور صدقي عثمان، الباحث في الشؤون الروسية، أن الرئيس بوتين في حالة راحة بسبب شعبيته بالشارع الروسي.

وأضاف "عثمان" خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش" والمذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس بوتين وفقا للاستطلاع الأخير فمن المحتمل أن يستمر لعام 2036.

ونوه، أن الاتهامات التي وضعت على الدولة الروسية على مدار السنوات الماضية، لم تؤثر على الانتخابات وشعبية الرئيس بوتين.

وأشار إلى أن الإنتخابات الرئاسية الروسية، تسير في الطريق الذي يريده الرئيس بوتين، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تنظر للإنتخابات الروسية بشكل هام.

وتابع أن المجتمع الروسي يعيش حالة من الديمقراطية، بسبب وجود ثلاثة مرشحين من المعارضة، مشيرًا إلى أن الرئيس بوتين يحصل على حالة من الزخم.

الدكتور صدقي عثمان القاهرة الإخبارية الانتخابات المجتمع الروسي الانتخابات الرئاسية مطروح للنقاش

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