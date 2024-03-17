الأحد 17 مارس 2024
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رئيس قبرص: مصر أقرب بلد في الجوار الأوروبي ولها دور محوري في تعزيز أمن المنطقة

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال الرئيس القبرصي "نيكوس خريستودوليدس"، إننا نعمل على تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن مصر أقرب بلد في الجوار الأوروبي ولها دور محوري في تعزيز أمن المنطقة.

وأضاف خلال مؤتمر القمة المصرية الأوروبية والذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر تعد إحدى ركائز الاستقرار في المنطقة وشريكا مهما لدى الاتحاد الأوروبي.

وشكر الرئيس القبرصي مصر على جهودها في وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإدخال المساعدات وإطلاق سراح المحتجزين، مشيرًا أننا نسعى إلى تعاون وثيق بين مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز السلام في الشرق الأوسط.

الرئيس القبرصي القاهرة الإخبارية المحتجزين مصر الشرق الأوسط

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