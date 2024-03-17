الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسي: زيارة قادة أوروبا إلى مصر تعكس عمق العلاقات عبر التاريخ

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا سنشهد اليوم، ترفيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بالإضافة إلى تحقيق مزيد من الزخم في العلاقات المصرية الأوروبية.

وأكد خلال مؤتمر القمة المصرية الأوروبية والذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر أولت أهمية خاصة للعلاقات المتميزة التي تربطها مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الرئيس السيسي، أن زيارة قادة أوروبا إلى مصر تعكس عمق العلاقات المصرية الأوروبية عبر التاريخ، بالإضافة إلى تعزيز التعاون.

السيسي العلاقات المصرية الأوروبية مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي القاهرة الإخبارية

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