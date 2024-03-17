محسن السلامونى: الدول الأوروبية تعانى من أزمة اقتصادية فى الفترة الأخيرة

قال الدكتور محسن السلاموني، أستاذ الاقتصاد، إن زيارة الاتحاد الأوروبي لمصر من الزيارات الهامة والفعالة وتدل على قيمة مصر للعالم.

وأضاف "السلاموني"، خلال مداخلة لبرنامج "المراقب"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الدول الأوروبية تعاني من أزمة اقتصادية في الفترة الأخيرة، وبالتالي جعل المسئولون التوجه لمصر لتعزيز التعاون.

وأشار إلى أن مجال الطاقة من المجالات الهامة التي تعتمد عليها الدول الأوروبية، مؤكدًا أن 80% من الغاز في الدول الأوروبية مصدره روسيا، ومع الحرب الدائرة تقلصت هذه النسبة.

ونوه إلى أن من مصلحة أوروبا التعاون مع مصر، بسبب الاستقرار الذي تتمتع به الدولة المصرية، بالإضافة إلى دورها الحيوي في القضية الفلسطينية وباقي القضايا بالمنطقة.