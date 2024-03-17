الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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نيفين الكيلانى: استوديو الأهرام شاهد على تصوير نحو 500 عمل فنى

نيفين الكيلاني وزيرة
نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

قالت نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن ديكور ستوديو الأهرام مصمم من مواد قابلة للاشتعال، وبسبب وجودها في الهواء الطلق والعمارات السكنية ملاصقة للاستوديو توسعت النيران وانتشرت بشكل كبير، والتهمت عددا من المنازل.

وأشارت "الكيلاني"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " على مسئوليتي"، والمُذاع على فضائية "صدى البلد"، إلى أنه في عام 2015 اندلع حريق في الديكورات ذاتها وتم ترميم جميعها وكانت الحماية المدنية تفحص المكان للتأكد من وسائل الحماية والأمان وآخرها كان في شهر نوفمبر الماضي.

ونوهت "الكيلاني" بأن هناك استوديوهات تابعة لشركة السينما بوزارة الثقافة موجود بها حارة مصرية شعبية، ولكن استوديو الأهرام نال شهرة بسبب تاريخه، فهو شاهد على تصوير نحو 500 عمل فني وكان آخرها 3 أجزاء من مسلسل الاختيار بالرغم من صعوبتها.

وتابعت أن ستوديو الأهرام تم إنشاؤه منذ أكثر من 80 عاما، حيث كانت المنطقة خالية من المباني السكنية، مشيرة إلى أنه كان هناك تفكير منذ فترة في توسعة ونقل الاستوديو إلى مكان أوسع تتوافر فيه معدلات الأمان بشكل أكبر مما عليه الآن.

نفين الكيلاني نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ستديو الأهرام صدى البلد على مسئوليتي

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