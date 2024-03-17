الخارجية الفلسطينية: نتنياهو أكد عزمه توسيع حرب الإبادة واجتياح رفح

أفادت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، بأن بنيامين نتنياهو أكد عزمه توسيع حرب الإبادة واجتياح رفح ومنطقتها، دون أن يتطرق لأي خطة عملية لحماية أكثر من 1.5 مليون فلسطيني.

تهديدات نتنياهو المتواصلة باجتياح رفح تمثل تحديًا سافرًا للإجماع الدولى على ضرورة حماية المدنيين

وأشار بيان الخارجية الفلسطينية إلى أن تهديدات نتنياهو المتواصلة باجتياح رفح تمثل تحديا سافرا للإجماع الدولي على ضرورة حماية المدنيين، وفقا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية".