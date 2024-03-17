الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

وزيرة الثقافة تكشف تفاصيل حريق استوديو الأهرام بالجيزة

حريق استوديو الأهرام
حريق استوديو الأهرام

كشفت نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تفاصيل الحريق الذي وقع بعد منتصف اليوم في استوديو الأهرام بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، حيث أكدت أنه كان هناك لغط كبير في المعلومات حول الحريق.

وأضافت "الكيلاني"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، والمُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن استوديو الأهرام عريق وكبير ويمكن أن نسميه ذاكرة السينما المصرية، مؤكدة بأن الاستوديو به مساحة كبيرة فارغة مبنى فيها حارة مصرية شعبية موجودة منذ 1986 وتحديدًا منذ تصوير فيلم الجوع، وكل شركات الإنتاج تستخدم هذه الحارة في التصوير الخارجي.

ونوهت، أنه بعد انتهاء التصوير عند الواحدة والربع صباحًا بعد منتصف الليل غادر كل طاقم العمل وتم غلق الديكورات الخاصة بالتصوير وفصل التيار الكهربائي، حيث أن الجيران فوجئوا بالنيران تشتعل في الدور العلوي عند الساعة 3.30 صباحًا، موضحة أنه حاليًا في انتظار تقرير المعمل الجنائي وجميع التفاصيل الفنية.

نفين الكيلاني حريق ستوديو الاهرام العمرانية على مسئوليتي صدى البلد نيفين الكيلاني

مواد متعلقة

"إكسترا نيوز" تتجول بشارع السد أشهر أسواق بيع الفوانيس بالسيدة زينب

عبد الحليم قنديل: الرئيس بوتين سيصعد للرئاسة مجددًا وشعبيتة لم تتأثر

عبدالحليم قنديل: تبادل الأسرى من الأفكار المصرية الخالصة.. وحماس تتعامل بذكاء

عبد الحليم قنديل: تصريحات نتنياهو إعلان حرب على الرئيس الأمريكى جو بايدن

محلل سياسى: أغلبية الشعب الأمريكى يرى أن الدعم لإسرائيل ليس له جدوى

استشاري باطنة لـ"إكسترا نيوز": منظومة التأمين الصحي في مصر الأفضل عالميًا

عضو التحالف الوطني لـ"إكسترا نيوز": تم توزيع 250 ألف شنطة رمضانية

حسين هريدى: الولايات المتحدة وصلت لمرحلة جعلتها تطالب بوقف إطلاق النار فى غزة

الأكثر قراءة

التحريات تكشف أسباب حريق ستوديو الأهرام

عاجل.. احتجاجات ضد نتنياهو للمطالبة بانتخابات مبكرة وصفقة مع فصائل المقاومة بغزة

حسام حسن يطالب بزيادة الجماهير فى بطولة كأس العاصمة الإدارية

عاجل.. معارك عنيفة فى الخرطوم بحرى وأم درمان وبابنوسة

وزيرة الثقافة تكشف تفاصيل حريق استوديو الأهرام بالجيزة

أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 17-3-2024 فى بورصة الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

المتحدة وعودة زمن الفن الجميل

ياسمين الخطيب

الحشاشين.. القصة الكاملة

محمد المعتصم

بابا جه

وائل لطفي

فن رواية التاريخ

د.أحمد الخميسى

المواهب التى تنكسر على الطريق

ماجد حبته

حالة نساء وفتيات فلسطين

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

عمال فلسطين: الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 65 عاملًا وسط يافا

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة