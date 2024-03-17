وزيرة الثقافة تكشف تفاصيل حريق استوديو الأهرام بالجيزة

كشفت نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تفاصيل الحريق الذي وقع بعد منتصف اليوم في استوديو الأهرام بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، حيث أكدت أنه كان هناك لغط كبير في المعلومات حول الحريق.

وأضافت "الكيلاني"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، والمُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن استوديو الأهرام عريق وكبير ويمكن أن نسميه ذاكرة السينما المصرية، مؤكدة بأن الاستوديو به مساحة كبيرة فارغة مبنى فيها حارة مصرية شعبية موجودة منذ 1986 وتحديدًا منذ تصوير فيلم الجوع، وكل شركات الإنتاج تستخدم هذه الحارة في التصوير الخارجي.

ونوهت، أنه بعد انتهاء التصوير عند الواحدة والربع صباحًا بعد منتصف الليل غادر كل طاقم العمل وتم غلق الديكورات الخاصة بالتصوير وفصل التيار الكهربائي، حيث أن الجيران فوجئوا بالنيران تشتعل في الدور العلوي عند الساعة 3.30 صباحًا، موضحة أنه حاليًا في انتظار تقرير المعمل الجنائي وجميع التفاصيل الفنية.