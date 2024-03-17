الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبير اقتصادي يوضح روشتة تجاوز أزمات الاقتصاد الفلسطيني

الدكتور طارق الحاج
الدكتور طارق الحاج

قال الدكتور طارق الحاج الخبير الاقتصادي، إن التحديات كثيرة جدًا بالنسبة للحكومة الفلسطينية الجديدة، مؤكدًا أنها ليست وليدة اللحظة فهي نتاج تراكمات بسبب الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف "الحاج"، خلال مداخلة لبرنامج "المراقب"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن التحدي الأهم هو كيفية الخروج من تبعية الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على استقلال الاقتصاد.

ونوه إلى أن التحكم بالجانب المادي والمالي، من الأمور الهامة والتي يجب العمل عليها بشكل أكثر جدية من قبل الحكومة الجديدة.

وأشار إلى أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي سيساهم بشكل كبير في استقلال الاقتصاد الفلسطيني، مؤكدًا أن هناك خطة لإعادة إعمار غزة، ولكن الاحتلال الإرائيلي يعرقل كل سبل التنمية في فلسطين.

 

خبير اقتصادي الاقتصاد الفلسطينى أزمات الاقتصاد الفلسطيني المراقب الدكتور طارق الحاج القاهرة الإخبارية

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