أستاذ علاقات دولية: مصر عمود منطقة الشرق الأوسط.. والاتحاد الأوروبي يسعى لتعزيز التعاون

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن هناك سخط كبير من بعض الدول الأوروبية بسبب الهجرة غير الشرعية، وبالتالي والقاهرة تسعى بكل قوة للسيطرة على حدودها من أجل منع الهجرة غير الشرعية.

وأشار "فارس" خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن منذ عام 2016 لم تخرج أي مركب غير شرعية من السواحل المصرية.

وأضاف أن مصر نجحت في السيطرة على ملف الهجرة غير الشرعية، وبالتالي من مصلحة الدول الأوروبية التعاون مع مصر للقضاء على الظاهرة.

ونوه أن مصر تعتبر عمود منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي فالاتحاد الأوروبي يسعى لتعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات خاصة الطاقة، والمجالات الاقتصادية، حيث تعاني الدول الأوروبية من مشاكل اقتصادية كبيرة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.